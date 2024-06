Kommunalwahl im Saarland Was zu tun ist, wenn die Briefwahlunterlagen fehlen

Wer seine Briefwahlunterlagen erhalten hat, am Sonntag aber dennoch vor Ort wählen möchte, der kann dies auch tun. Derjenige muss jedoch den gelben Wahlschein und zudem die Briefwahlunterlagen in sein Wahllokal mitbringen. Wer in einem solchen Fall die Briefwahlunterlagen vergisst, kann nicht wählen, da dann der „Sperrvermerk“ im Wählerverzeichnis greift, mit dem eine Doppelwahl – per Brief und im Wahllokal – ausgeschlossen werden soll.