Offizielle Eröffnung Was das neue Kompetenzzentrum für Kinderschutz im Saarland leisten soll

An der Berliner Promenade in Saarbrücken wurde am Mittwoch das Kompetenzzentrum Kinderschutz des Saarlandes eröffnet. Im Bild: (v.l.) Katharina Trauden, Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums, Staatssekretärin für Soziales Bettina Altesleben (SPD), der Kinderschutzbeauftragte Kai Frisch und Mathias Dier, Jurist der Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe.

Foto: BeckerBredel