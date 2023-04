Saarland ist per Übertragungsnetz angebunden Warum die Saar-Wirtschaft das französische AKW Cattenom braucht

Was hat das Saarland nicht alles versucht, um das Atomkraftwerk Cattenom 1986 zu verhindern. Der einstige Ministerpräsident Oskar Lafontaine (damals SPD) schrieb Briefe an den französischen Staatspräsidenten François Mitterand, das Saarland klagte gegen die „Zentrale des Todes“, wie Lafontaine die Anlage 1986 nannte. Sein Umweltminister Jo Leinen sprach später von einem „Störfall für die gute Nachbarschaft“. Nicht nur das Risiko eines Atom-Unfalls spielte in der Diskussion eine Rolle, die SPD warnte auch, die „Atomkraft-Schwemme“ aus Lothringen könne saarländische Bergleute arbeitslos machen.