Finanzsituation droht sich zu verschlechtern Warum die Aussichten für die saarländischen Kommunen ausgesprochen düster sind

Neulich wurde der St. Ingberter Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU), so berichtete er es selbst, bei einem Seniorennachmittag im Stadtteil Hassel angesprochen. Du, Ulli, habe der Rentner gesagt, er komme immer gerne zu den Seniorennachmittagen. Seine Begründung: „Die Halle ist noch so wie in unserer Jugend, in den 60er Jahren.“ Die nostalgische Schwärmerei bringt das Kernproblem der Saar-Kommunen auf den Punkt: Ihnen fehlt Geld für Investitionen in Hallen, Schulen, Rathäuser, Schwimmbäder oder Kanäle.