Verdi und DBB kündigen Streiks an Beschäftigte des Landesbetriebs für Straßenbau streiken am Mittwoch

Man habe kein Verständnis dafür, dass die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde kein ernsthaftes Angebot vorgelegt haben, teilte Gewerkschaftssekretärin Sandra-Kim Dziekan am Dienstag mit. Erheblicher Personalmangel sowie die hohe Belastung der Beschäftigten und die unzureichende Bezahlung würden von den Arbeitgebern offensichtlich ignoriert. „Insbesondere im Bereich der Arbeiterinnen und Arbeiter, wie zum Beispiel im Landesbetrieb für Straßenbau, steht das Gehalt in keinem angemessenen Verhältnis zur geleisteten Arbeit“, so Dziekan.