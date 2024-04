Die Immunität eines Landtagsabgeordneten Waren die Hausdurchsuchungen bei Bernd Wegner verfassungsgetreu?

Der saarländische Verfassungsgerichtshof hat am Freitag die Verfassungsbeschwerde von Bernd Wegner in einer öffentlichen Verhandlung angehört. Der CDU-Landtagsabgeordnete und Präsident der Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) hatte sich über die Durchsuchungen beschwert, die Ermittler am 15. Novmeber 2022 in seinen Wohn- und Geschäftsräumen durchgeführt haben. „Es wurden grundlegende Rechte des Herrn Wegner nicht gewahrt“, erklärt seine Anwältin Charlotte Warken-Luxenburger die Beschwerde.