Ergebnisse wahlkreisprognose.de Umfrage im Saarland – AfD verliert Stimmen an Wagenknecht-Partei

Das BSW im Saarland erhält damit fünf Wochen vor den Kommunalwahlen am 9. Juni, bei der es allerdings nur in einigen wenigen Kommunen antritt, einen „unfassbar hohen Wert“, wie der Geschäftsführer des Berliner Start-Ups, Valentin Blumert, der SZ sagte. Dies habe „wesentlich dazu beigetragen, dass die AfD-Zustimmung im Saarland eingehegt werden konnte“, so Blumert. Auch habe das BSW offenbar Nichtwähler mobilisieren können. Die AfD habe dagegen Wähler sowohl an das Bündnis der im Saarland lebenden Sahra Wagenknecht als auch an die CDU verloren.