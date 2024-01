„Jede Stimme für die demokratischen Parteien zählt“ Unternehmer und Gewerkschaften warnen Saarländer vor Stimme für die AfD

Nach der Rekord-Demonstration gegen Rechtsextremismus mit 13 000 Teilnehmern am Sonntag in Saarbrücken steigt der Widerstand gegen die AfD im Saarland weiter. In ungewohnter Deutlichkeit riefen Unternehmen und Gewerkschaften die Saarländer am Montag dazu auf, bei den Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni ihre Stimme nicht der AfD zu geben.