Debatte im Landtag vor der Stichwahl am Sonntag „Die AfD ist vor allem eine Partei, die gegen die Interessen des Volkes agiert“

Die CDU-Saar blickt optimistisch auf die am Sonntag anstehenden Stichwahlen. Unter anderem gibt es in Saarlouis, Völklingen und Homburg einen zweiten Wahlgang zur Wahl des Oberbürgermeisters, auch im Regionalverband Saarbrücken sollen die Wahlberechtigten ein zweites Mal an die Urne treten, um den Regionalverbandsdirektor oder die Regionalverbandsdirektorin zu wählen. „Dass wir in der ersten landesweiten Wahl nach der verlorenen Landtagswahl neun Prozentpunkte vor den Sozialdemokraten liegen, hätte uns vor zwei Jahren keiner zugetraut“, sagte Roland Theis, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU. Er appelliert an die Wahlberechtigten, sich über die Wahl und Kandidatinnen und Kandidaten zu informieren, auch wenn ihr Favorit eventuell nicht mehr im Rennen ist.