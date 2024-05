Kritik an CDU-Fraktionschef Harte Vorwürfe im Landtag: Toscani bezeichnet AfD-Politiker als „Vaterlandsverräter“

Harte Vorwürfe gegenüber den AfD-Politikern gab es am Mittwoch im saarländischen Landtag zu hören. Stephan Toscani, CDU-Fraktionsvorsitzender, hat die drei saarländischen AfD-Landtagsabgeordneten als „Vaterlandsverräter“ bezeichnet. In seiner Rede anlässlich des CDU-Antrags zu 75 Jahre Grundgesetz sagte der Oppositionsführer: „Meine Herren der AfD: Sie bezeichnen sich selber als Patrioten. In meinen Augen sind Sie Vaterlandsverräter.“ Dafür gab es hörbar Applaus im Plenarsaal.