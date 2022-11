Schwere Vorwürfe gegen Ex-JU-Chef Frederic Becker : „Ein solches Verhalten dulden wir nicht in unseren Reihen“

Frederic Becker ist als Landesvorsitzender der JU Saar zurückgetreten. Foto: BeckerBredel

Die Vorwürfe gegen den zurückgetretenen Vorsitzenden der Jungen Union im Saarland, Frederic Becker, wiegen schwer. Nun hat sich der Bundesvorsitzende Tilman Kuban mit deutlichen Worten in die Debatte eingeschaltet.

Nach den Vorwürfen gegen den zurückgetretenen Vorsitzenden der Jungen Union im Saarland, Frederic Becker, hat sich nun der Bundesvorsitzende der CDU-Nachwuchsorganisation zu Wort gemeldet. „Sexismus und sexuelle Übergriffe haben in der Jungen Union keinen Platz und jeder Fall ist einer zu viel“, sagte Tilman Kuban der Saarbrücker Zeitung.

„Klar ist, dass wir ein solches Verhalten in unseren Reihen nicht dulden“

Die Junge Union habe in den vergangenen drei Jahren entsprechende Strukturen geschaffen, so Kuban. Er verwies auf die Gründung eines „Awarenessteams“, an das sich Mitglieder der JU wenden könnten, auf Wunsch auch anonym.

Auch in der Causa Becker hätten sich Betroffene an die eingerichtete Ombudsstelle innerhalb der JU gewandt, „so dass die Gespräche folgten, die zum Rücktritt von Frederic Becker führten“, sagte der Bundesvorsitzende. „Klar ist, dass wir ein solches Verhalten in unseren Reihen nicht dulden und konsequent verfolgen. Die Justiz wird sich jetzt darum kümmern, die Vorwürfe aufzuklären.“

Foto: dpa/Bernd Thissen

Ermittlungen im Saarland gegen zurückgetretenen JU-Chef Frederic Becker

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt derzeit gegen Becker wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung. Die Behörde habe nach der Berichterstattung in der Saarbrücker Zeitung am Mittwoch ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Saarbrücken der dpa mit.

Die SZ hatte am Dienstag exklusiv berichtet, dass Becker überraschend zurückgetreten war. In einer kurzen Mitteilung an die Mitglieder des Landesvorstandes der Jungen Union bedankte sich Becker nur knapp für die Zusammenarbeit und sprach von „gesundheitlichen sowie persönlichen Gründen“ für seinen Rücktritt. Am Mittwoch dann berichtete die SZ darüber, dass mehrere weibliche Mitglieder der Jungen Union Becker zuvor Anzüglichkeiten und ungewollte Berührungen vorgeworfen hatten.