Der Mann, der ihn einst ins Saarland lockte : Von Weizsäcker holt alten Bekannten ins saarländische Finanzministerium

Saarbrücken Im saarländischen Finanzministerium gibt es eine neue Personalie: Henning Meyer leitet seit diesem Mittwoch das Ministerbüro von Jakob von Weizsäcker. Meyer war bislang vor allem als „Ministervermittler“ aufgefallen.

Die Freude bei Henning Meyer aus Weiskirchen ist offensichtlich groß. Auf Twitter hat er an diesem Mittwoch (15. Juni) darüber informiert, dass er ab sofort das Ministerbüro und die Abteilung D (Planung, Steuerung, Controlling, Monitoring, Geschäftsstelle Zukunftssicheres Saarland) des saarländischen Finanz- und Wissenschaftsministeriums leitet. Er sei dem neuen Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) „gefolgt“.

Ein Update in eigener Sache: Ich bin beruflich @jakob_eu in meine alte Heimat Saarland gefolgt und leite seit heute das Ministerbüro sowie die Abteilung D des saarländischen Ministeriums der Finanzen und für Wissenschaft. Ich freue mich sehr auf die herausfordernde neue Aufgabe!

Dabei hat Büroleiter Meyer selbst keinen unerheblichen Anteil daran, dass von Weizsäcker überhaupt unter der SPD-Alleinregierung Minister im Saarland geworden ist. „Ich wäre nie auf die Idee gekommen, auf Anke Rehlinger zuzugehen“, sagte von Weizsäcker der SZ kurz nach seiner Benennung durch die Ministerpräsidentin. Ein gemeinsamer Bekannter hatte von Weizsäcker damals gefragt, ob er bei Rehlinger bei der Kabinettszusammenstellung mal seinen Namen ins Spiel bringen könnte. Der gemeinsame Bekannte ist Henning Meyer, der bislang als Politik- und Wirtschaftswissenschaftler international tätig war und stellvertretender Vorsitzender der SPD-Grundwertekommission ist. In der Corona-Krise 2020 wurde Meyer schon von von Weizsäcker ins Bundesfinanzministerium geholt.

Als die Berufung von Weizsäckers zum saarländischen Finanzminister in diesem Frühjahr öffentlich wurde, twitterte Meyer: „Das Saarland hätte keinen besseren Finanzminister bekommen können!“ Künftig arbeiten beide gemeinsam im Saarland.

Finanzminister von Weizsäcker kommentierte an diesem Mittwoch Meyers Tweet mit: „Willkommen an Bord, lieber Henning – freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dir für das Saarland!“ Der Bevollmächtigte für das Saarland in Berlin, Thorsten Bischoff schrieb: „Analog einer früheren Landeskampagne: Schön, dass du da bist!“