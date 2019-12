Nahverkehr : Viele Saar-Züge fahren weiterhin ohne Schaffner

Saarbrücken (SZ) Die Zugbegleitquote bei den neu ausgeschriebenen Regionalbahn-Linien im Saarland liegt nach einer Vorgabe des Saar-Verkehrsministeriums tagsüber weiterhin bei nur 50 Prozent.

Jeder zweite Zug fährt auch nach dem Fahplanwechsel am 15. Dezember ohne Schaffner, bei der Niedtalbahn sogar nur rund jeder dritte. Erst ab 19 Uhr gibt es in jeder Regionalbahn Begleitpersonal. Dies geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Markus Tressel hervor. Der Saar-Grünen-Chef forderte Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) auf, in allen Zügen Begleiter einzusetzen, um Service und Sicherheitsgefühl zu stärken.