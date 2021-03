Corona-Pandemie : Saarland verzichtet auf volle Öffnung der Schulen nach den Osterferien

(Symbolfoto) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Update Saarbrücken Vor zwei Wochen noch kündigte die Saar-Bildungsministerin die Rückehr aller Schulklassen in voller Stärke direkt nach Ostern an. Daraus wird nichts. Es ist der zweite Rückzieher in wenigen Wochen.

Das Saarland verzichtet auf eine volle Öffnung der Schulen nach den Osterferien, wie sie von Bildungsministern Christine Streichert-Clivot (SPD) angekündigt worden war. Die Infektionslage lasse das nicht zu, sagte sie heute in der Landespressekonferenz. Der derzeitige Wechselunterricht werde bis mindestens Freitag, 16. April fortgesetzt. Das heißt: Es kommt immer nur die halbe Klasse in den Präsenz-Unterricht. Was nach dem 19. April gelte und ob es dann zu einer Abkehr von Wechselunterricht und zu einer Beschulung ganzer Klassen komme, werde rechtzeitig entschieden. Über dieses Vorgehen habe sich zuvor der Ministerrat des Saarlandes veständigt. Hintergrund sind auch die Beschlüsse von Bund und Ländern, die sich in der Nacht zuvor eine Verlängerung des Corona-Lockdowns angesichts der Zunahme von Infektionen mit ansteckenderen Varianten des Corona-Virus vereinbart hatten.

Die volle Öffnung hatte die Ministerin noch vor zwei Wochen in Aussicht gestellt. Sie strebe an, dass die Schulen nach den Osterferien in den regulären Präsenzunterricht zurückkehren, hatte sie damals angekündigt. „Die Öffnung der Schulen ist nicht an eine Inzidenz geknüpft, wir beobachten das Infektionsgeschehen sehr stark, wobei der landesweite Blick der richtige ist“, sagte sie damals. Tatsächlich sind die Inzidenzwerte im Saarland relativ stabil.

In Saarbrücken betonte Streichert-Clivot gestern ihr prinzipielles Ziel, dem Präsenzuntericht Priorität bei Öffnungsschritten in der Corona-Krise zu geben. Sie verwies dabe auf dei Rolle von Schnelltests, die derzeit in fast allen Saar-Schulen jedem Schüler zwei Mal pro Woche angeboten würden - was bereits jeder zweite Schüler nutze.

Über das Öffnungstempo an saarländischen Schulen hatte es in der Regierungskoalition in den vergangenen Wochen heftigen Streit gegeben. Die CDU hatte dabei schnelle Öffnungsschritte der Ministerin kritisiert. Bereits die Rückkehr der Klassen sieben bis zehn in den Wechselunterricht hatte sie nach einem Einspruch des Koalitionspartners um eine Woche verschieben müssen.