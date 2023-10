Schutz vor Spielsucht Saarland verschärft Spielhallengesetz – künftig 250 Meter Mindestabstand zu Schulen und Kitas

Saarbrücken · Das Spielhallengesetz im Saarland wird verschärft. Der Landtag wird am Dienstag eine Reihe von Änderungen beschließen. Was genau geplant ist – und was die Spielhallen-Betreiber dazu sagen.

15.10.2023, 20:01 Uhr

Foto: dpa/Jan Woitas

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Der Landtag wird am Dienstag die gesetzlichen Regeln für Spielhallen im Saarland weiter verschärfen. In seiner künftig geltenden Fassung wird das Gesetz unter anderem einen Mindestabstand zwischen Spielhallen einerseits sowie Schulen, Kindergärten, Jugendzentren und Suchtberatungsstellen andererseits von 250 Metern Luftlinie vorschreiben.