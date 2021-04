Ministerrat enscheidet nach langen Beratungen : Saarland verschärft Regeln - Corona-Ampel bleibt aber auf Gelb

Saarbrücken Im Saarland bleibt es bei der bisherigen Corona-Ampelstufe gelb, aber die Landesregierung verschärft einige Regelungen. Unter anderem wird die Testpflicht in der Außengastronomie ausgeweitet. Auch in Grund- und Förderschulen soll sie kommen.

Am Freitagabend und dann nochmal am Samstagmorgen beriet sich der Ministerrat gemeinsam mit Experten und er beschloss, die derzeit gültige Rechtsverordnung um eine Woche zu verlängern und an einigen Stellen zu verschärfen. Somit bleibt es zwar bei der bisherigen Ampelstufe gelb, aber die Landesregierung verschärft einige Regelungen, das Testangebot und die Testpflicht werden ausgeweitet. Das hat die Landesregierung am Samstag mitgeteilt.