Kontaktnachverfolgung während Corona : Zukunft der Luca-App im Saarland noch unklar: Rapper Smudo verteidigt App nach Lösch-Aufruf von Netzpolitikern

Saarbrücken/Mainz/Berlin Im Saarland steht die Entscheidung über eine mögliche Verlängerung der in der Kritik stehenden Luca-App zur Kontaktnachverfolgung in der Corona-Pandemie noch aus. Im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz äußert der oberste Datenschützer hinsichtlich der Datensicherheit Bedenken. Rapper Smudo verteidigt die App.

Nach Omikron-Ausbruch in St. Wendeler Kneipenszene – jetzt spricht ein infizierter Gastwirt

Im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz fordert der Landesbeauftragte für den Datenschutz, Dieter Kugelmann, „ernsthaft zu prüfen, ob die Luca-App als Instrument zur Pandemie-Bekämpfung noch gebraucht wird“. „Es gibt immer wieder datenschutzrechtliche Bedenken“, sagte Kugelmann der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Möglicherweise sei die mehrfach nachgerüstete Corona-Warn-App des Bundes ausreichend, bei der die Daten nicht in einem zentralen Pool, sondern auf dem Smartphone gespeichert würden.

Im Fall der unrechtmäßigen Nutzung der Luca-App bei den Ermittlungen zu einem tödlichen Sturz in Mainz werde seine Behörde je ein Informationsersuchen an das Gesundheitsamt und die Staatsanwaltschaft stellen. Dann werde voraussichtlich ein Verfahren eingeleitet und am Ende die Rechtswidrigkeit beanstandet. Die unrechtmäßige Nutzung erschüttere das Vertrauen vieler Menschen, dass die Pandemie-Bekämpfung im rechtlichen Rahmen bleibe, sagte Kugelmann und verwies auf Beschwerdemails, die er dazu erhalten habe.