Veranstaltung am Samstag : Friedensnetz Saar spricht sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus – und sorgt vor Ostermarsch für Kontroverse

Der Ostermarsch mit anschließender Abschlusskundgebung am Ostersamstag 2019 in Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Der für diesen Samstag angesagte Ostermarsch in Saarbrücken hat zu einer politischen Kontroverse geführt: Der Veranstalter, das Friedensnetz Saar, ist gegen Waffenlieferungen an die Ukraine – und erntet dafür heftige Kritik. Ist diese Position in Anbetracht der aktuellen Lage in der Ukraine noch angebracht?