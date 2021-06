Vorschlag des Regierungsbeirats : Saar-Unternehmer unterstützen die Rente mit 68

Immer später in Rente: Experten empfehlen das, Parteien lehnen es ab. Foto: dpa/Stephan Scheuer

Saarbrücken Das Echo der Parteien in Berlin war einhellig: Eine Erhöhung des Renteneinstrittsalters, wie jetzt von Regierungs-Experten vorgeschlagen, komme nicht infrage. Nicht jeder im Saarland sieht das so.

Die Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU) steht hinter dem Vorschlag des Regierungsbeirats, das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre anzuheben. „Wenn Menschen immer älter werden, führt kein Weg daran vorbei, auch die Lebensarbeitszeit den neuen Gegebenheiten anzupassen“, erklärt VSU-Hauptgeschäftsführer Martin Schlechter. Das Verhältnis aus Arbeits- und Rentenphase dürfe nicht so verschoben werden, dass die jungen Menschen über Gebühr belastet würden. Der demografische Wandel sorge auch so schon dafür, dass immer weniger arbeitende Menschen immer mehr Rentner finanzieren müssten. „Es muss deshalb erlaubt sein, über einen späteren Renteneintritt nachzudenken“, so Schlechter.