Gemeinsame Kabinettssitzung in Brüssel Saarland und Rheinland-Pfalz machen gemeinsam Druck bei Wasserstoffausbau

Gemeinsam stärker: Sowohl im Saarland als auch in Rheinland-Pfalz braucht die Industrie künftig riesige Mengen an Wasserstoff. Beim Ausbau der neuen Infrastruktur sowie auch bei der Interessentvertretung der Wirtschaft bei der EU wollen die Landesregierungen in Saarbrücken und Mainz künftig zusammenarbeiten.

Foto: dpa/Oliver Berg