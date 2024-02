Schwenker kontra Saumagen Wie wahrscheinlich ist eine Fusion zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz?

In Saarbrücken sagt Regierungssprecher Lange, die Kooperation sei „außerordentlich gut bei quasi allen Themen“. Das sei 2023 etwa mit einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Brüssel sichtbar geworden. Inhaltlich zeige sich das zum Beispiel beim Thema Wasserstoffinfrastruktur, das für die Chemieindustrie in Ludwigshafen so wichtig sei wie für die Stahlindustrie in Dillingen und Völklingen. „Aber auch bei der Gesundheitsversorgung, beim Abbau von Hürden für den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt oder der Justiz.“