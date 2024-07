„Völlig unverhältnismäßig“ Trotz schwerer Kritik der CDU: SPD bleibt bei Verschärfung des Hochschulgesetzes im Saarland

Nach übereinstimmender Einschätzung vieler Hochschulvertreter bedroht die von Wissenschaftsminister Jakob von Weizsäcker (SPD) auf den Weg gebrachte Novelle des saarländischen Hochschulgesetzes deren Autonomie. Insbesondere die vorgesehene Verschärfung der Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Ministerium und Hochschulen könne zu einem „Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit“ führen, warnte etwa der Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Prof. Christoph Gröpl, vor Wochenfrist in deutlichen Worten im Wissenschaftsausschuss. Der Saarbrücker Juraprofessor Georg Borges stellte gar in den Raum, derlei Zielvereinbarungen könnten „verfassungswidrig“ sein.