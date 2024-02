„Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch“ (Dava) Tritt neue türkeistämmige Gruppierung zu Kommunalwahlen im Saarland an?

Saarbrücken · Die neue türkeistämmige Gruppierung Dava will zu den Europawahlen am 9. Juni antreten. Eine Kandidatur bei den am selben Tag stattfindenden Europawahlen hält sie sich offen.

08.02.2024 , 16:17 Uhr

Die neue Gruppierung spricht Menschen mit ausländischen Wurzeln an. Foto: dpa/Christian Charisius

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Die neu gegründete politische Vereinigung Dava, die sich vor allem an Türkeistämmige richtet, hält sich eine Kandidatur bei den Kommunalwahlen im Saarland am 9. Juni offen. „Ob wir an den Kommunalwahlen im Saarland teilnehmen, werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden“, teilte der Vorsitzende Teyfik Özcan auf SZ-Anfrage mit.