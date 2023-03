Saarland-Trend SPD verliert in neuer Umfrage absolute Mehrheit im Saarland

In der repräsentativen Umfrage, die der Sender am Donnerstagmorgen, 23. März, veröffentlichte, verliert die allein regierende Partei von Ministerpräsident Anke Rehlinger merklich (-5,5 Prozent). Allerdings hat sich der Bundestrend für die SPD seit einem Jahr in Infratest-Dimap-Umfragen sogar um rund sieben Prozent verschlechtert. Die Saar-SPD behält also einen leichten regionalen Bonus.