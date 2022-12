Trauer um CDU-Politiker und Ex-SHG-Chef : Ein überzeugender Anwalt in der Gesundheits- und Sozialpolitik: Alfons Vogtel ist gestorben

Saarbrücken/Illingen/Völklingen Er war für seine deutliche Sprache bekannt. Wenn es um Missstände oder Probleme im Gesundheitssystem ging, scheute er keine Auseinandersetzung, um mit seinen Argumenten zu überzeugen. Am frühen Samstagmorgen ist Alfons Vogtel gestorben.

Selbst als schwer kranker Patient hat er zuletzt noch engagiert gekämpft, um Verbesserungen im Gesundheitssystem mit guten Argumenten zu erreichen. Der CDU-Politiker Alfons Vogtel nahm kein Blatt vor den Mund, war für seine deutliche Sprache und verständlichen Worte bekannt. Er konnte mit Argumenten überzeugen, kämpfte für sozial Benachteiligte, für Patienten, Pflegepersonal und Mediziner – über Parteigrenzen hinweg. Am frühen Samstagmorgen (3. Dezember) starb Vogtel in der Völklinger SHG-Klinik im Alter von 70 Jahren.

Der gelernte Sozialarbeiter aus Illingen startete seine politische Karriere in der Jungen Union und rückte 1985 für Werner Scherer in den Landtag nach, war unter anderem Vizepräsident des Parlamentes. Nach 22 Jahren wechselte der Politiker an die Spitze des größten saarländischen Klinikträgers, der Saarland Heilstätten GmbH (SHG). Mehr als elf Jahre lenkte er als Geschäftsführer die Geschicke des Gesundheitskonzerns mit Kliniken in Saarbrücken (Sonnenberg), Völklingen, Merzig, Idar-Oberstein und Baumholder. Der Konzern zählt heute rund 5500 Beschäftigte. Nach zweimaliger Vertragsverlängerung wechselte Vogtel, der wiederholt auch als Vorsitzender der Saarländischen Krankenhausgesellschaft wirkte, 2019 in den Ruhestand.