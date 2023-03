Milliarden-Topf für Strukturwandel Wolfspeed, Ford & Co. – so viel Geld fließt 2023 schon aus dem Transformationsfonds

Aus dem schuldenfinanzierten Transformationsfonds für den Strukturwandel im Saarland könnten in absehbarer Zeit erstmals größere Auszahlungen erfolgen. Das gilt unter anderem für die Folgenutzung des Ford-Geländes in Saarlouis. „Explizit können in diesem Jahr die Kosten der notariellen Beurkundung des Kooperationsvertrages mit Ford zur Auszahlung kommen“, teilte das Finanzministerium auf SZ-Anfrage mit.