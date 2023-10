Statt im Landtag weilt er in Kanada Hans hat Vertrauen in die Politik zertrümmert

Tobias Hans hat natürlich Recht. Die Arbeit eines Landtagsabgeordneten lässt sich nicht daran messen, wie oft er in Landtagssitzungen sitzt. Die echte Arbeit findet in Ausschüssen statt, auf Terminen, in Bürgergesprächen. Auf der Straße. Weniger im Schaufenster Parlament. Die Fraktion bestätigt, dass Hans da sehr gut mitarbeite. Er war bisher in allen Landtagssitzungen dabei, in den Ausschüssen, Fraktionssitzungen, alles gut.