Corona-News im Live-Ticker : Sondersitzung: Hans will Montag Regierungserklärung zur Corona-Lage abgeben

Liveblog Saarbrücken Am Montag kommt im Saarland der Landtag zu einer Sondersitzung zusammen. Ministerpräsident Tobias Hans wird eine Regierungserklärung zur Corona-Lage abgeben. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer führt währenddessen die Impfpflicht bei der Bundeswehr ein. Alle Infos im Live-Ticker.

Ungebremst scheinen die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus nach oben zu schnellen. Der Deutschland-Wert hat heute erstmals die 400er-Marke überschritten. Auch in drei saarländischen Landkreisen wurde diese Marke bereits überschritten. Darauf reagiert jetzt Ministerpräsident Tobias Hans – mit einer Sondersitzung des Landtages. Der Regierungschef will dann eine Regierungserklärung zur aktuellen Corona-Krise im Saarland abgeben.

Das Verteidigungsministerium hat die Corona-Schutzimpfung für die Männer und Frauen in der Bundeswehr duldungspflichtig gemacht. Eine entsprechende Entscheidung habe die geschäftsführende Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Mittwoch getroffen, wie ein Sprecher des Ministeriums erklärte. Soldaten, die diese verweigern, drohen disziplinarrechtliche Konsequenzen.

Impfkampagne: Ministerpräsident Tobias Hans will Kommunen mit an Bord nehmen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 888 Neuinfektionen für das Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 972 gewesen. 58 476 Infektionen gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter registrieren außerdem fünf weitere Todesfälle. 1104 Menschen starben damit seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid-19. Die Inzidenz erreicht derweil täglich neue Höchstwerte. Sie liegt jetzt saarlandweit bei 427,4 gestern bei 398,6. Im Kreis Saarlouis ist die Inzidenz mit 509,0 seit Tagen bereits am höchsten. Auch sie stieg erneut an. Einzig der Landkreis St. Wendel (282,1) ist noch unter einer 300er Inzidenz.