Anmeldung über Impfportal möglich : Saarland plant Terminbuchungen für Novavax-Impfung ab 5. Februar

Saarbrücken Ab 5. Februar sind Buchungen für Corona-Impfungen mit dem Impfstoff des US-Herstellers Novavax im Saarland möglich.

Buchungen für Corona-Impfungen mit dem Impfstoff des US-Herstellers Novavax sollen im Saarland vom 5. Februar an möglich sein. „Ein konkretes Datum zum Start der Terminbuchung sowie der Impfungen mit Novavax in den Impfzentren können wir allerdings erst nennen, sobald wir aus Berlin die finale Lieferzusage und -datum haben“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Freitag in Saarbrücken.