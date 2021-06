Nach Wegfall der Priorisierung : Mehr als 19 000 Anmeldungen auf Corona-Impfliste im Saarland

Saarbrücken Nach dem Wegfall der Impf-Priorisierung am Montag haben sich etliche Menschen im Saarland auf die Impfliste eintragen lassen.

Nach der Aufhebung der Impfpriorisierung am Montag haben sich bis Dienstagmittag rund 19.300 Menschen ohne Prio auf der Corona-Impfliste im Saarland angemeldet. Hinzu kamen etwa 800 Registrierungen von Personen, die einer Prio-Gruppe angehören, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Saarbrücken sagte. Die meisten Anmeldungen für einen Termin in einem Impfzentren gingen online ein. Es habe keine technischen Probleme gegeben. „Es läuft alles rund.“