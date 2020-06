Kostenpflichtiger Inhalt: „Zukunftspaket Saar“ : Tablets für alle Schüler, neue Bahnstrecken, Millionen für Kliniken – was die Saar-Regierung jetzt vorhat

Die Landesregierung investiert massiv, unter anderem in Schulen, Krankenhäuser, den Breitband-Ausbau und Verkehrsprojekte. Die Investitionen sollen das Saarland aus der Corona-Krise herausführen. Die SZ erklärt, was die große Koalition im Einzelnen vorhat.

Die Landesregierung hat am Dienstag ihren Nachtragshaushalt vorgestellt. Die historisch hohe Neuverschuldung von 2,1 Milliarden Euro soll – wie Ministerpräsident Tobias Hans (CDU sagte – ein „Katastrophen-Szenario“ abwenden. Das „Zukunftspaket“ sei zum einen ein Schutzschirm für notleidende Unternehmen, Selbstständige oder Vereine. Zum anderen investiere man in Zukunftsfelder. Das Saarland könne „mit Schwung aus der Talsohle“ kommen, wenn man jetzt die richtigen Impulse setze, ergänzte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD).

Profiteure sind unter anderem Schulen, Städte und Gemeinden, Krankenhäuser und Unternehmen und der öffentliche Nahverkehr. Die Kredite, die im Nachtragshaushalt für 2020 aufgenommen werden, betreffen auch bereits die Jahre 2021 und 2022. Finanzminister Peter Strobel (CDU) sagte, Ziel sei es, „möglichst schnell“ zu einer wirtschaftlichen Haushaltsführung zurückzukehren, am besten bereits mit dem Doppelhaushalt 2021/22, den die Landesregierung in Kürze aufstellen will.

BILDUNG

50 Millionen Euro will die Landesregierung in die Digitalisierung der Schulen im Saarland investieren. Sie nennt ihr Programm: „Digitale Bildung jetzt“. Damit stünden bis 2024 zusammen mit dem DigitalPakt Schule 110 Millionen Euro für Investitionen in die digitale Bildung und den Ausbau der IT-Infrastruktur an den Schulen zur Verfügung. Ein Teil dieses Geldes wird in die Anschaffung mobiler Endgeräte fließen. Also in Tablets, mit denen Schüler und Lehrer arbeiten sollen. Diese Geräte werden dann an alle Schülerinnen und Schüler im Saarland verliehen. „Schulbuchausleihe 2.0“ nennt dies die Regierung. Ziel sei es, dass der digitale Unterricht soweit vereinfacht werde, dass im Falle einer Quarantäne einer Klasse wegen einer Covid-19-Infektion der Unterricht denn einfach über die Tablets weiterlaufen kann. Ohne großartige Unterbrechung sozusagen. Dazu seien auch Schulungen des Lehrpersonals und auch von Schülern vonnöten, das habe die Krise gezeigt, teilte die Regierung mit.

KLINIKEN

Für Investitionen in die Kliniken wird in den Jahren 2020 bis 2022 ein mit 220 Millionen Euro gefüllter Sonderfonds aufgelegt. Die Mittel sollen schon bald, bei größeren Vorhaben maximal bis 2039 abgerufen werden können. Die Träger freut’s: „Heute ist ein guter Tag für die saarländischen Krankenhäuser“, sagte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, Thomas Jakobs. Die große Koalition erkenne die Leistungen der Kliniken in der Corona-Krise an und trage das Ihre dazu bei, notwendige Investitionen zu fördern. In den 220 Millionen Euro sind auch 36 Millionen des Bundes enthalten. Die Träger sollen sich in gleicher Höhe an Investitionen beteiligen, so dass insgesamt 440 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Die Träger klagen seit Jahren, dass das Land seinen Investitionsverpflichtungen nicht nachkommt. Bisher investiert das Land pro Jahr 32,5 Millionen in die Kliniken. Mit den neuen Millionen dürfte auch eine Lösung für das Nordsaarland in greifbare Nähe rücken.

KOMMUNEN

Corona hat die saarländischen Kommunen arg gebeutelt. Dabei hatten sie zuvor durch den Saarlandpakt seit Jahren mal wieder gute Aussichten. Der jetzt vom Land aufgespannte Schutzschirm sieht vor, dass das Land die Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und auch bei der Einkommensteuer für die Jahre 2020 bis 2022 zur Hälfte ausgleichen wird. Hinzu kommt: Der Kommunale Finanzausgleich – also der Anteil der Kommunen an den Steuereinnahmen des Landes – wird auf Vor-Corona-Niveau eingefroren, zudem gewährt das Land noch einen Teilausgleich bei den Kosten der Unterkunft für Arbeitslose. Zusammen mit den Bundeshilfen ergebe das einen Betrag von rund 640 Millionen Euro für die Saar-Kommunen. „Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Kommunen und der Saarlandpakt Opfer der Corona-Krise werden. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir als Land den Kommunen helfen“, sagte Finanzminister Peter Strobel (CDU) mit Blick auf den Rettungsschirm.

BREITBAND

100 Millionen Euro will die Landesregierung in den Breitbandausbau stecken. Auf dass im kleinsten Dorf, im entlegensten Winkel des Landes ein Glasfaseranschluss liegt – im Gigabit-Bereich. „Das ist nichts anderes wie schnelles, leistungsfähiges Internet“, erklärt Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Dadurch verspricht sich die Landesregierung einen Standortvorteil gegenüber anderen Bundesländern und versteht unter dieser Investition eine in die Zukunft des Landes. Nicht zuletzt ist schnelles Internet auch ein Standortfaktor für Firmen. Darüber hinaus soll Geld in die Digitalisierung der Landesverwaltungen und der Kommunen fließen. So wird die Regierung weiter in den Ausbau des so genannten E-Governments investieren. Dadurch wird die Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen kommunalen und behördlichen Institutionen sowie zwischen diesen Institutionen und Bürgern vereinfacht. So soll man irgendwann seinen Ausweis online beantragen können.

VERKEHR

Für die Mobilität im Saarland stehen von 2020 bis 2022 nun 50 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Bereits ins Auge gefasste Projekte könnten jetzt „viel forscher“ angegangen werden als bisher, sagte Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD). Sie sieht zum Beispiel gute Chancen für die Reaktivierung von Strecken, vor allem die Rosseltalstrecke zwischen Saarbrücken und Großrosseln und die Strecke zwischen Saarlouis und Schmelz, sowie die Verlängerung der Saarbahn bis zum Saarbrücker Saarbasar. Diese Projekte hatten bei einem Kosten-Nutzen-Vergleich am besten abgeschnitten. Zudem hält das Land an der bereits im Herbst beschlossenen Reform der Tarifstruktur im Öffentlichen Personennahverkehr mit günstigeren Tickets im Jahr 2021 fest. Was im Herbst richtig und notwendig gewesen sei, sei es jetzt immer noch, sagte Rehlinger. Die Reform werde aber vielleicht noch nicht zum 1. Januar starten. Auch für den Ausbau von Radschnellwegen sieht Rehlinger nun neue Chancen.

