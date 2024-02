Landesentwicklungsplan für das Saarland Streit um Eigenheimbau im Landtag: CDU beklagt „Verbotspolitik“, SPD beruft sich auf Bouillon

Die Kommunalwahl am 9. Juni wirft ihre Schatten voraus. Sie reichen längst bis in den Landtag, wo die CDU am Mittwoch den Antrag einbrachte, den viel diskutierten Entwurf zum neuen Landesentwicklungsplan (LEP) zu stoppen und grundlegend zu überarbeiten. Nicht zuletzt, „um den Traum der Saarländerinnen und Saarländer vom Eigenheim zu bewahren“, wie der parlamentarische CDU-Geschäftsführer, Raphael Schäfer, ausführte.