Folgen des Klimawandels : Wasserknappheit im Saarland? Experte des BUND kritisiert Saar-Umweltministerin nach Aussage

Petra Berg, Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität, Agrar, Verbraucherschutz und Justiz, erntet Kritik für eine Aussage über Wasserknappheit im Saarland. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken In der vergangenen Woche hat das saarländische Umweltministerium Entwarnung bezüglich einer baldigen Wasserknappheit im Saarland gegeben. Adam Schmitt, Wasserexperte des BUND, kann dies nicht nachvollziehen. Für eine derartige Einschätzung fehle es dem Ministerium an aktuellem Zahlenmaterial. Die Saar-Grünen schlagen in dieselbe Kerbe.