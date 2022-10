Preisverleihung in Saarbrücken : Landesregierung verleiht „Sterne des Sports für das Saarland“

Foto: Staatskanzlei des Saarlandes 12 Bilder „Sterne des Sports 2022“ für das Saarland verliehen

Saarbrücken Die „Sterne des Sports für das Saarland“ wurden am Donnerstag in der in der Staatskanzlei verliehen. Die Auszeichnung erhielten drei saarländische Sportvereine für innovative Projekte in Integration und Inklusion.

In der Festhalle der Staatskanzlei wurden am Donnerstag (13. Oktober) die Sterne des Sports für das Saarland vergeben. Drei Vereine ehrten Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und Minister Reinhold Jost (beide SPD) im Beisein von Carlo Segeth als Vertreter der Volksbanken Raiffeisenbanken im Saarland und LSVS-Vorstandsmitglied Johannes Kopkow. Der Wettbewerb würdigt kreative und innovative Maßnahmen in Bereichen wie Gesundheit, Jugendarbeit, Integration, Gleichstellung oder Klima- und Umweltschutz.

Projekt zu Inklusionskampfkunst gewinnt „Stern des Sports“

Den „Großen Stern des Sports“ in Silber für das Saarland und damit das Ticket für die Teilnahme am Bundesfinale im Januar kommenden Jahres sicherte sich der Verein „Karate ohne Grenzen“ für das Projekt „Inklusionskampfkunst für Menschen mit und ohne Behinderung“. Der Verein bringt Menschen mit und ohne Behinderung im Zeichen einer eigens entwickelten Inklusionskampfkunst zusammen. Diese Kampfkunst soll Menschen mit und ohne Behinderung verbinden und Berührungsängste in gemeinsamen Trainingseinheiten abbauen.

Sechs Vereine hatten es im Saarland in diesem Jahr auf die Nominiertenliste geschafft: Biathlon-Team Saarland , Boxclub Schaumberg, „Karate ohne Grenzen“, Lauf und Triathlonfreunde Theeltal, SV Saar 05 Tanzsport sowie Taekwondo Hochwald. Die Entscheidung über den diesjährigen Landessieger und die weiteren Plätze traf eine siebenköpfige Jury.

Den zweiten Platz macht der Boxclub Schaumberg

Auf dem zweiten Platz landete der Boxclub Schaumberg für das Projekt „Boxclub Schaumberg e.V. stands with Ukraine“. Der Verein hat eine Sachspendenhilfsaktion für die Ukraine initiiert und auch für deren Transport sowie die Verteilung vor Ort gesorgt. Ukrainische Kinder wurden über Willkommenspakete zum Box-Training des Vereins eingeladen. Zudem gab es eine Benefizveranstaltung zugunsten der örtlichen „Geflüchteten-Hilfe“.

Mit einem Tanzprojekt auf den dritten Platz

Den dritten Platz belegte der Verein SV Saar 05 Tanzsport für das Projekt „Tanzen für krebskranke Menschen, deren Freunde und Angehörige“. In Kooperation mit der Saarländischen Krebsgesellschaft sowie der Stiftung „Perspektiven“ für Menschen mit einer Krebserkrankung veranstaltet der Verein regelmäßige Tanzkurse für krebskranke Menschen, deren Freunde und Angehörige.

