Corona-Pandemie : Saarland stellt Corona-Ampel von Grün auf Gelb

Update Saarbrücken Drei Tage in Folge lag die Corona-Inzidenz im Saarland über 100 – 121,1 waren es an diesem Sonntag. Demnach greift ab diesem Montag nach dem Öffnungsmodell der Landesregierung eine erweiterte Testpflicht, wie das Kabinett am Abend beschloss.

Die Corona-Ampel des Saarlandes schaltet auf Gelb. Das beschloss die Landesregierung am Sonntagabend in einer außerordentlichen Kabinettssitzung. Denn in den vergangenen drei Tagen lag die Inzidenz im Saarland an drei aufeinander folgenden Tagen über einem Wert von 100. Hierfür sieht die aktuell geltende Rechtsverordnung und der Drei-Stufen-Plan die sogenannte „Gelbe Ampel“ vor. Damit werden ab diesem Montag, 12. April, zusätzliche Maßnahmen, verbunden mit einer erweiterten Testpflicht, in Kraft treten. Die bestehende Testpflicht wird auf alle bisher geöffneten Bereiche ausgeweitet (Einzelhandel, körpernahen Dienstleistungen, etc.). Ausnahmen davon wird es lediglich für Bedarfe der Grundversorgung geben, wie Lebensmittel, Bankdienstleistungen oder medizinische Behandlungen.

„Phase Gelb“ sei im Ministerrat „vollkommen unumstritten in Kraft gesetzt“ worden, heißt es aus Regierungskreisen. Weiter hieß es, die SPD fordere in der Koalition „fachliche, wissenschaftliche Expertise zur Einschätzung der pandemischen Lage etwa an den Krankenhäusern ein“. Man müsse über eine eventuell notwendige Notbremse anhand klarer Zahlen entscheiden können.

Bereits am Freitag und Samstag hatte die Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, im Saarland über 100 gelegen: am Freitag bei 103,7 und am Samstag bei 125. Am Sonntag lag sie bei 121,1, wie die Zahlen am Abend zeigten.

Gesundheitsministerin Monika Bachmann lässt sich in einer Pressemitteilung des Ministeriums wie folgt zitieren: „Wir haben zu Beginn des Saarland-Modells immer wieder betont, dass bei einem Anstieg der Infektionen weitere Testpflichten eingeführt werden und wir die Ursachen des weiteren Infektionsgeschehens genau analysieren. Je mehr wir testen, desto mehr Infektionen decken wir auf – das wird uns in Kombination mit der digitalen Kontaktnachverfolgung helfen, die Infektionsketten schnell zu durchbrechen. Wenn das Infektionsgeschehen nicht unter Kontrolle bleibt und dem Gesundheitssystem eine Überlastung droht, werden wir, ohne zu zögern auf Stufe Rot stellen und die Notbremse ziehen. Wir gehen auch weiterhin kein Risiko ein, sondern handeln umsichtig und mit Bedacht. Es kommt jetzt mehr denn je auf die Mitwirkung aller Menschen im Saarland an.“