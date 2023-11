51 zufällig ausgewählte Bürger Saarland startet Experiment „Bürgerrat für Klimaschutz“ – das steckt dahinter

Der saarländische Landtag beschäftigt sich am kommenden Mittwoch in seiner Sitzung unter anderem mit der Einführung eines 51-köpfigen Bürgerrates. Er soll den Namen „Klimaschutz im Saarland“ tragen. Den Antrag hat das Landtagspräsidium eingebracht. Darin heißt es: „Im Kontext großer Krisenereignisse (Corona, Klimakrise, Ukraine)“ verharre die „Demokratiezufriedenheit in Deutschland auf niedrigem Niveau. Eine – wenn auch – knappe Mehrheit der Menschen ist mit der Art und Weise, wie die Demokratie hierzulande funktioniert, unzufrieden, weniger als die Hälfte sind sehr oder ziemlich zufrieden“, umschreibt das Präsidium die gefühlte und statistische Lage. Und: „Unzulänglich empfundene Leistungen der Politik führen dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger verstärkt alternative Beteiligungsmöglichkeiten präferieren.“