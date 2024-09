Forderung nach Industriestrompreis Stahl-Chef Rauber mit scharfer Kritik – das sagen die Fraktionen im Saar-Landtag

Das Großprojekt Grüner Stahl ist im Saarland im vollen Gange. Dillinger Hütte und Saarstahl seien in der Planung weiter als alle Wettbewerber, betonte Stefan Rauber, Vorstandschef der Dillinger Hütte und von Saarstahl. Doch äußerte er im Vorfeld des Nationalen Stahlgipfels, der am Montag in Duisburg stattfand, auch Kritik. Bezüglich der Energiepreise sprach er von einer „Realitätsverweigerung“ seitens der Bundesregierung und forderte erneut einen international wettbewerbsfähigen Industriestrompreis.