Gesetzliche Möglichkeit seit 2020 So oft gehen die Städte im Saarland gegen Eigentümer von Schrott-Immobilien vor

Die saarländischen Städte haben in den vergangenen Jahren von Mietern hunderte Hinweise auf Verwahrlosung und Missstände erhalten. In mehreren Dutzend Fällen gingen die Behörden gegen die Vermieter vor. Kommunale Behörden im Saarland haben seit 2020 die gesetzliche Möglichkeit, die Eigentümer zur Beseitigung von Missständen in Mietwohnungen anzuhalten. Im Extremfall dürfen sie eine Wohnung sogar für unbewohnbar erklären. Wohnungsaufsichtsbehörden sind die Landeshauptstadt Saarbrücken, die Kreisstädte und die Mittelstädte.