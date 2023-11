Landesvorstand entscheidet Spitze der Saar-CDU erkennt „Arbeitskreis der Konservativen in der Union“ nicht offiziell an

Der von 16 CDU-Mitgliedern am 12. Mai in Saarbrücken gegründete „Arbeitskreis der Konservativen in der Union“ (AKKU) wird von der Saar-CDU nicht als offizieller Arbeitskreis anerkannt. Einen entsprechenden Antrag der Gruppierung lehnte der CDU-Landesvorstand bereits Ende September einstimmig ab. Generalsekretär Frank Wagner bestätigte einen entsprechenden SR-Bericht. Der Vorsitzende, der Saarbrücker Rechtsanwalt Matthias Malzer, hatte den Antrag in der Landesvorstandssitzung begründet.