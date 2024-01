Nach gemeinsamer Erklärung von VSU und DGB Saar-SPD und CDU begrüßen Zusammenhalt von Unternehmen und Gewerkschaften gegen AfD

Zum gemeinsamen Appell des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) und der Vereinigung der saarländischen Unternehmensverbände (VSU) haben am Montag die drei Fraktionen des Saar-Landtags Stellung genommen. Mit einer Stimme haben VSU und DGB ein Engagement für die Demokratie eingefordert. In einem gemeinsamen Schreiben sprachen sie sich gegen antidemokratische Entwicklungen und Rechtsextremismus aus. Als Sozialpartner, als Vertreter der Unternehmen und der Arbeitnehmer, appellierten sie an alle Bürgerinnen und Bürger, bei den bevorstehen Kommunal- und Europawahlen im Juni „den demokratischen Parteien den Rücken zu stärken“ und „nicht den scheinbar einfachen Lösungen der extremen Parteien zu folgen.“ VSU und DGB sprachen somit eine klare Wahlempfehlung gegen die AfD aus.