Luca-App vor dem Aus : SPD zweifelt Kontaktnachverfolgung im Saarland an und blickt zum Nachbarn

Saarland Das Aus der umstrittenen Luca-App steht wohl auch im Saarland unmittelbar bevor. Ergibt die Kontaktnachverfolgung damit überhaupt noch einen Sinn? Ein SPD-Politiker hegt da so seine Zweifel – und blickt nach Rheinland-Pfalz.

„Es fragt sich doch, ob die vielen Zettel, die zum Beispiel in der Gastronomie ausgefüllt werden, auch von Nutzen sind und abgerufen werden", sagt Jung. Bei den hohen Infektionszahlen sei das zumindest unwahrscheinlich, ob die Gesundheitsämter zu solcher Kontaktnachverfolgung überhaupt noch in der Lage sind, meint der SPD-Politiker. "Wenn es so ist, ergibt es pragmatisch keinen Sinn, in der Gastronomie und anderswo Daten zu sammeln“, so Jung.