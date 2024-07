SPD-Generalsekretär Esra Limbacher bei Wehrübung „Ich will meinem Land dienen“ – saarländischer Abgeordneter lässt sich zum Soldaten ausbilden

Oberleutnant Limbacher bringt sein G36 in Anschlag. Mit dem rechten Daumen drückt er den Sicherungshebel nach unten. Auf E für Einzelfeuer. „Ein Ziel links! Doppelschuss! Feuer“, befiehlt der Stabsfeldwebel. Limbacher blickt durch das Reflexiver des Sturmgewehrs, zielt und drückt zwei Mal schnell hintereinander ab. Treffer! Auf dem simulierten Betonklotz erscheinen nah beieinander zwei Einschusslöcher. Das Wort „Bestanden“ erscheint auf dem Bildschirm des Schießsimulators in einer Halle der Kaserne „Auf der Ell“ in Merzig.