Sommerinterview mit Carsten Becker „Spaßiger Gesang“? Was AfD-Landeschef zu dem „Ausländer raus“-Lied sagt

Carsten Becker (Jahrgang 1990) empfängt in der Landesgeschäftsstelle der AfD in einem schmucklosen Bau in der Dudweiler Landstraße in Saarbrücken. Im Sitzungssaal hängen Wahlplakate und eine Girlande aus Deutschland-Fähnchen. Der Landesvorsitzende äußert sich zur Situation seines Landesverbandes und zur grünen Transformation und sagt, was er davon hält, wenn junge Menschen singen: „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“