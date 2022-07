Bericht der Landesregierung : Überraschende neue Zahlen – so viele arme und reiche Menschen leben im Saarland

Analyse Saarbrücken Forscher haben ausgewertet, wie es um Armut und Reichtum im Saarland bestellt ist. In dem Zahlenwerk finden sich bedenkliche Entwicklungen – und überraschende Zahlen.

Der im Auftrag des Sozialministeriums von Instituten aus Bayern und Hessen erstellte Bericht soll anhand statistischer Daten die soziale Lage im Saarland erfassen und Hinweise geben, wie Armut bekämpft werden kann. Beim vorliegenden Bericht handelt es sich nach 2015 um den zweiten seiner Art – allerdings endet der Untersuchungszeitraum 2019/20. Soziale Verwerfungen durch die Corona-Krise sind also nicht erfasst, was die Aussagekraft schmälert.

Menschen in Vierteln wie Malstatt, Burbach oder bestimmten Stadtteilen Neunkirchens und Völklingens sollen eine neue Perspektive erhalten, in dem die öffentliche Hand ihre Anstrengungen dort bündelt. Sozialminister Magnus Jung schätzt, dass in diesen Quartieren, in denen sich die Armut ballt, 50 000 bis 60 000 Menschen leben.