Rückkehr in die Saar-Verwaltung Ex-Chef der Steuerfahnder wieder im Dienst – so viel Geld kriegt er

Aus Sicht von D. waren die Vorwürfe aus der Luft gegriffen, um ihn loszuwerden, so gab es der Anwalt des Steuerfahnders vor Gericht an. Das Verwaltungsgericht in Saarlouis gab im Januar der Klage des Juristen statt und begründete dies unter anderem damit, dass sich das Finanzministerium in seinem Widerspruchsbescheid auf ein veraltetes amtsärztliches Gutachten gestützt habe (die SZ berichtete).