Schulden in Milliardenhöhe 2045, 2065, 2070 – bis wann das Saarland seine Extra-Schulden tilgen will

Der Schuldenberg des Saarlandes ist in den vergangenen Jahrzehnten immer größer geworden – in den vergangenen Jahren war das der Fall, obwohl das Saarland eigentlich gar keine neuen Schulden mehr machen darf. Das hängt im Wesentlichen mit Krediten zusammen, die außerhalb des normalen Haushalts (Kernhaushalt) aufgenommen wurden. Doch egal ob die Schulden innerhalb des Kernhaushalts oder in Extrahaushalten, sogenannten Sondervermögen, gemacht werden – sie müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Im Folgenden ein Überblick, wie sich die Landesregierung dies vorstellt.