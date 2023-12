Saarländische Armutskonferenz erarbeitet Lösungen Kein Auto, keine Kontakte, kein Geld – so „aufgeschmissen“ sind viele Arme auf dem Land

„In der Stadt fehlt Wohnraum, und beim verfügbaren Wohnraum auf dem Land fehlt Infrastruktur wie ÖPNV, medizinische Versorgung und soziale Beratungsangebote“, bilanziert Michael Leinenbach, Vorsitzender der SAK. In der Praxis stellten sich verschiedene Probleme, etwa wie Betroffene aus dem ländlichen Nordsaarland mit dem Bus pünktlich zu Terminen bei Behörden mit kurzen Öffnungszeiten kommen – hin und auch wieder zurück. „Ein großes Problem ist auch soziale Armut, wenn es keine Möglichkeiten für Treffen und Kommunikation gibt.“ Dorfgemeinschaftshäuser seien ein erster Schritt, aber es gebe in einer größeren Zahl an Ortsteilen nicht mal ein Café, in dem man sich treffen könne.