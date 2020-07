Saarbrücken : Saarland setzt verschärfte Bußgelder außer Kraft

Saarbrücken Wegen rechtlicher Unsicherheiten gilt im Saarland wieder der alte Strafkatalog bei Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Das teilt ein Sprecher des saarländischen Verkehrsministeriums auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Damit kehrt das Saarland als erstes Bundesland zur alten Bußgeldordnung zurück. Das Bundesverkehrsministerium (BMVI) hat am Donnerstagmorgen die Verkehrsminister aller Länder darüber informiert, „dass der Bußgeldteil nicht rechtskräftig“ sei. Dieser hatte deutlich schärfe Strafen und einen schnelleren Entzug der Fahrerlaubnis vorgesehen.

In einem Schreiben aus dem Bundesverkehrsministerium spricht Minister Andreas Scheuer (CSU) von „gravierenden rechtlichen Bedenken“, die „eine Vielzahl an Verfahren gegen Bußgeldbescheide“ nach sich ziehen könnten. Ein Entzug der Fahrerlaubnis solle nur dann erfolgen, wenn Temposünden „objektiv besonders gefährlich“ seien. Scheuer will mit den Landesministern über eine Neufassung des Gesetzes verhandeln.