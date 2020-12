Zunächst bis 31. Januar : Saarland setzt Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen aus

Saarland setzt Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen aus

Saarbrücken Das Saarland erlaubt mit Blick auf die anstehenden Weihnachtsfeiertage Lkw-Transporte an Sonn- und Feiertagen.

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir jederzeit Lieferketten aufrechterhalten können“, sagte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Freitag in Saarbrücken. Hamsterkäufe seien weder in der Vergangenheit noch jetzt notwendig. „Engpässe entstehen nicht durch mangelnde Versorgung, sondern durch Panikkäufe“, erklärte sie. Vorerst können Fahrzeuge über 7,5 Tonnen den Angaben zufolge bis zum 31. Januar Waren zu jeder Tages- und Nachtzeit auf saarländischen Straßen transportieren.