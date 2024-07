Diskussion über Windkraft-Pläne Senken mehr Windräder im Saarland den CO2-Ausstoß etwa gar nicht?

Das Saarland will die Windkraft deutlich ausbauen. Hilft das dem Klima – oder sorgt der EU-Emissionshandel dafür, dass andernorts mehr CO2 in die Luft geblasen werden darf? Was ein Saarbrücker Ökonom dazu sagt.

03.07.2024 , 13:53 Uhr

Foto: dpa/Jens Büttner

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik